Avrupa’da finansal aktivitenin Merkezi Londra 

DÜŞÜNCE kuruluşu New Financial tarafından yapılan yeni bir çalışma, Londra'nın Avrupa'da finansal aktiviteyi domine eden merkez olmaya devam ediyor.

3 saat önce
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London Cityscape with Millennium Wheel (London eye) at sunset

DÜŞÜNCE kuruluşu New Financial tarafından yapılan yeni bir çalışma, Londra’nın Avrupa’da finansal aktiviteyi domine eden merkez olmaya devam ettiğini ve Avrupa Birliği içindeki rakipleri Paris ve Frankfurt’u çok geride bıraktığını ortaya koydu.

New Financial’ın çalışmasına göre, New York dünyanın bir numaralı finans merkezi olurken, yapılan çalışmada ABD 100 üzerinden 79 aldı. İngiltere ise 100 üzerinden 40 ile ikinci sırada yer aldı.

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