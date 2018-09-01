İngiltere’de 3 milyon çocuk açlıkla karşı karşıya İngiltere'de 3 milyon çocuk okulların yaz tatil olması ile birlikte okul yemeklerine ulaşamayacakları nedeniyle açlıkla karşı karşıya...

İngiltere’de 3 milyon çocuk okulların yaz tatil olması ile birlikte okul yemeklerine ulaşamayacakları nedeniyle açlıkla karşı karşıya…

İngiltere‘nin Coventry bölgesindeki çocukların yüzde 31’i açlık sınırında yaşıyor. Bu çocuklardan çoğu için günlük sıcak yemek demek, okul yemeği demek…

CNN International’ın haberine göre; Feeding Britain Charity kuruluşunun verilerine göre; okulların yaz tatiline girmesi 3 milyon çocuğun aç kalabileceği gerçeğini gözler önüne serdi.

UNICEF’e göre ise; İngiltere’de 15 yaş altı çocuklarının 5’te 1’i yemek bulmakta güçlük çekiyor ve yetersiz besleniyor.

İngiltere besine ulaşma konusunda Yunanistan ve İtalya’dan geri kalmış durumda…(HÜRRİYET.COM)