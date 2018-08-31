10 aylık İngiliz bebek öldü 10 aylık İngiliz bebek ailesiyle birlikte gittiği piknikte yediği elmadan boğuldu, hayatını kaybeden minik bebek organlarıyla bir çok insana umut oldu...

10 aylık İngiliz bebek ailesiyle birlikte gittiği piknikte yediği elmadan boğuldu, hayatını kaybeden minik bebek organlarıyla bir çok insana umut oldu…

İngiltere’nin Sussex kentinde yaşayan 10 aylık Benjamin Philip Masters adlı bebek ebeveynleriyle beraber kentteki ünlü bir parka pikniğe götürülmüştü.

Abisi Dominic ve annesi Lucy ile birlikte olan ve parktaki bir kafeye giren küçük çocuk, bu sırada elma yemeye başlamıştı. Yediği elmanın boğazına takılması sonucu aniden nefes darlığı yaşayan çocuğu, bir müşteri boğulurken fark etti.

Kabin memurluğu yapan ve boğulma gibi acil durumlar hakkında bilgisi olan annesi durumu görür görmez çocuğun yanına koştu. Fakat harcadığı tüm çabalara rağmen çocuğunu kurtaramadı.

Piknik alanına çağrılan ambulans ve sağlık görevlileri tarafından da hayata döndürülmeye çalışılan çocuğun boğazındaki elma parçası çıkarıldı.

Kalbi duran 10 aylık çocuğa kalp masajı da yapıldı. Ancak küçük çocuk hayatını kaybetti.

Benjamin’in acılı ailesi küçük çocuğun kalbini, karaciğerini, böbreklerini, pankreasını ve ince bağırsağını diğer insanlara umut olmak adına bağışlamaya karar verdi.