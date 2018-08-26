Londra’nın göbeğinde kaçak kurban kesimi ortalığı karıştırdı

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, Doğu Londra'daki bir apartmanın arka bahçesinde kaçak et kesimi olduğunu duyurdu.

28 dakika önce
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İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, Doğu Londra’daki bir apartmanın arka bahçesinde kaçak et kesimi olduğunu duyurdu. Bölgedeki diğer komşuların çektiği fotoğraf ve videolarda evin arka bahçesinde kurban kesildiği görülürken, yerel makamlar soruşturma başlattı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, Dagenham, Essex’te bir evin arka bahçesinde kurban kesilirken çekilen görüntüleri paylaştı… Videoda bir aile bahçenin her tarafına dağılmış etleri keserken, görüntüyü çeken 62 yaşındaki Julia McClenaghan, “Bir eti kesmek için en az hijyenin olduğu yeri seçmişler. Bıçakları ve diğer eşyalarını eski bir bezle siliyorlardı” yorumunu yaptı.

Bölgede yaşayanlar Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulunurken, olayla ilgili yerel yönetim soruşturma başlattı. (SÖZCÜ.COM)

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