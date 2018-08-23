British Airways, Londra ile Tahran arasındaki uçuşları askıya alacağını ilan etti

7 saat önce
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İngiltere’nin ulusal havayolu şirketi British Airways, Londra ile Tahran arasındaki uçuşları ‘ticari olarak uygun olmadığı’ gerekçesiyle askıya alacağını duyurdu. Fransız havayolu şirketi Air France da ‘zayıf ticari beklentiler’ nedeniyle uçuşları askıya alacağını ilan etti.

İspanya’ya kayıtlı IAG’ın sahibi olduğu British Airways’ten yapılan açıklamada Londra’dan Tahran’a son uçuşun 22 Eylül’de olacağı, Tahran’dan Londra’ya son uçuşun ise 23 Eylül’de yapılacağı duyurdu.

Açıklamada “Ticari olarak uygun olmadığı gerekçesiyle Londra-Tahran uçuşlarımızı askıya alıyoruz” dendi.

Benzer bir adım Fransız havayolu şirketi Air France’dan geldi. Havayolu şirketi Tahran uçuşlarını 18 Eylül itibarıyla askıya alacağını duyurdu. Şirket gerekçe olarak da ‘düşük ticari beklentileri’ gösterdi.

British Airways kararında nükleer anlaşmadan ayrılan ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlara geri dönmesinin etkisi olmadığını savunsa da yaptırımlar bazı Avrupalı şirketlerin İran’daki faaliyetlerini durdurmasına neden olmuştu.

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