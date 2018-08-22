İngiltere Brexit Bakanı: “Ekim ayında anlaşma sağlanacağına inanıyorum”

Brüksel’de Avrupalı yetkililer ile biraraya gelen İngiltere Brexit Bakanı Dominique Raab Ekim ayında Brexit konusunda anlaşmaya sağlanacağına inandığını söyledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni Bakan “Yapmamız gereken daha birçok şey var. Bu konuyu dürüst bir şekilde görüştük. Bizler bu konuda ilerleme isteğimizi dile getirdik. Her iki taraf bu yönde ilerliyor. Bu yüzde Ekim ayına kadar anlaşma sağlanacağına inanıyorum.”şeklinde konuştu.

İngiltere’nin Mart 2019 tarihinde yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinden birkaç ay önce Avrupa Birliği’nden ayrılması bekleniyor. İrlanda sorununa hala çözüm bulunamadı.

“MÜZAKERELERİN SON AŞAMASINA GEÇİLDİ”

Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier ise müzakerelerin son aşamasına geçildiğini, bundan böyle daha sık görüşüleceğini ifade etti: “Avrupa Birliği ile İngiltere’nin bundan böyle daha sık görüşecek. Buna karar verdik. Temmuz ayında belirttiğim gibi, ekonomik konulardan ziyade, dış politika ve güvenlik konularında çok daha iyi bir şekilde ilerlemekteyiz.”

İngiltere başbakanı Theresa May’in Brexit planına karşı çıkan İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri bakanı Boris Johnson Temmuz ayında istifa etti.

Şimdi ise “Sert Brexit” veya “Yumuşak Brexit” konusunda anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak ediliyor.

“KAOS YAŞANIRSA AB UZUN YILLAR KENDİNE GELEMEZ”

Hem AB hem İngiltere kısa süre içinde Brexit konusunda anlaşma sağlanamamasından büyük endişe duyuyor. İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı Jeremy Hunt’e göre “Kaos yaşanır ise bu durum Avrupa Birliği’nin birlik ve beraberliğini uzun yıllar etkileyecek.” Hunt “İngiltere tarih boyunca çok daha önemli sorunların üstesinden geldi.” ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May Temmuz ayında hükümetinin Avrupa Birliği ile müzakereleri konusunda ortak bir tutum belirlediğini ifade etti. Uzun zamandır sert kurallar üzerinden ilerleyen May bazı konularda geri adım attı. Bu durum sert eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May Temmuz ayında Avrupa Birliği yetkililerine İrlanda sorunu ile ilgili yeni bir plan sundu. Plan Michel Barnier tarafından kabul edilmedi.

“İNGİLTERE DÖVİZ PİYASALARINDA LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ”

Bu arada kimi uzmanlar Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere’nin son iki yıl içinde küresel döviz ticareti alanında liderliğini güçlendirdiğini belirtti. Londra’nın Brexit’ten sonra dünyanın en iyi iki finans merkezlerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor. Brexit ile birlikte Avrupa Birliği’nin ve İngiltere’nin birçok alanda büyük darbe alması öngörülüyordu.