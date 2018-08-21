Kuzey Londra’da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kuzey Londra’nın Brent bölgesinde 20 Ağustos Pazartesi günü 21.45’te silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının meydana gelmesinin ardından olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gerçekleştirilen saldırıda biri kadın ikisi erkek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki hafif şekilde yaralanan kadın taburcu edilirken, biri 18 diğeri 24 yaşında olan erkek yararlılar hastanede müşahede altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.