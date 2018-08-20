Fazla mesai kariyere zarar verebilir! Londra Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 36 Avrupa ülkesinden 51 bin 895 çalışanın kariyerlerini karşılaştıran araştırmaya göre

Londra Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 36 Avrupa ülkesinden 51 bin 895 çalışanın kariyerlerini karşılaştıran araştırmaya göre sürekli fazla mesai yapanlar kariyerlerinde daha az başarılı oluyorlar.

Araştırmada yer alan bilgiye göre iş tatmini, terfi etme potonsiyelleri daha az olurken işter çıkarılma korkusu daha fazla oluyor.

İnternet uygulamalarını geliştiren ABD merkezli Basecamp’in 54 çalışanı her yıl Mayıs- Eylül arasında haftada sadece 4 gün, toplam 32 saat çalışıp geri kalan günlerde izin yapıyor. Şirketin kurucu ortaklarından Jason Fried, haftada 50-60 saat çalışanın aslında hiç gerekli olmadığını düşünüyor.

Financial Times’te yer alan habere göre Jason Fried’ın bu felsefesi Londra Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmayla uyumlu görünüyor. Çalışmalı ESCP Europe Üniversitesi’nden Assitan Prof. Argyro Avgoustaki ve Cass Üniversitesi’nden akademisyen Hans Frankort yapmışlar.

Araştırmada 36 avrupa ülkesinden aynı eğitim seviyesine ve benzer mesleklere sahip 51 bin 895 çalışanın kariyerleri karşılaştırılıyor. Çıkan sonuçlara göre sürekli olarak fazla mesai yapan kişiler diğerlerine göre daha az refaha sahip olup, kariyerlerinde başarısız oluyorlar.

Bunun yanında, iş tatmini, terfi etme potansiyelleri daha az olurken işten çıkarılma korkusu da daha fazla yaşıyorlar.

TÜRKİYE’DE HER 3 KİŞİDEN 1’İ FAZLA ÇALIŞIYOR

Türk İş Kanunu’na göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak tanımlanıyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında çalışanları en çok mesai yapan ülkeler arasında yer alıyor. Günümüzde tartışılan bir başka önemli konu ise akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar nedeniyle mesainin eve taşması. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün ( OECD) 2016 verilerine göre Türkiye’de çalışanların yüzde 34’ü haftada ortalama 50 saatten fazla çalışmış. Bu oran Türkiye’yi OECD ülkeleri arasında çalışanları en çok mesai yapan ülkelerden biri yapıyor. (CUMHURİYET.COM)