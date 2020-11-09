Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19’a yakalandı

4 hours önce
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, “Çoğu kimse Kovid-19’u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

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