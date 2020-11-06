Çin, 13 uyduyu uzaya gönderdi

​Pekin’in, Çin’in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezinden 13 uyduyu yörüngeye gönderdiği belirtildi.

Arjantin “uydu” şirketi tarafından geliştirilen 10 ticari uzaktan algılama uydusu da dahil olmak üzere uydular, Pekin saatiyle 11.19’da “Uzun Mart-6” taşıyıcı füzeye fırlatıldı.

Bugünkü fırlatmanın “Uzun Yürüyüş” füze serisinin 351’inci görevi olduğu kaydedildi

China Aerospace Science and Technology Foundation’a göre, geçen ayın başlarında Çin, Sichan uzay istasyonundan Gaofen-13 optik uzaktan algılama uydusu ile CZ-3B fırlatma aracını (Changzheng-3B) başarıyla fırlatmıştı.

2014 yılında, Çin’in yüksek çözünürlüklü optik ekipmanla donatılmış ilk yüksek teknolojili uzaktan algılama uydusu olan Gaofen-4 piyasaya sürüldü. Gaofen-1, 2013 yılında Zetsiyon uzay istasyonundan fırlatılmıştı.