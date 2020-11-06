Kremlin Putin’in görevini bırakacağı iddialarını yalanladı

1 hour önce
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Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Parkinson hastalığı nedeniyle görevini bırakacağını öne süren İngiliz basınını yalanladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in parkinson hastalığı nedeniyle görevini bırakacağı iddialarının hatırlatılması üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu tamamıyla saçmalık. Devlet Başkanının sağlığı yerinde” ifadelerini kullandı.

“Putin’in parkinson nedeniyle görevini yıl başında bırakacağını”  Basın’da yer almıştı.

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