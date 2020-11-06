Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı

Finlandiya’da yapılan bir araştırmaya göre, köpeklerin yeni tip koronavirüsü yakalanan kişileri belirlemede daha başarılı oldukları öğrenildi.

Finlandiya’da yeni tip koronavirüse ilişkin yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Bilim insanları, söz konusu araştırma kapsamında Helsinki Havalimanı’na köpekleri yerleştirdi. Söz konusu köpeklerin, yeni tip koronavirüsü koku yoluyla saptamak için eğitimden geçirildikleri öğrenildi.

Söz konusu köpeklerin semptom göstermeyen ve ateşi olmayan pek çok kişiyi durdurduğu, daha sonra bu kişilere swab testlerinin (sürüntü testleri) uygulandığı ancak test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Fakat bir süre sonra bu kişilerin tamamının yeni tip koronavirüs belirtileri gösterdiği ve ikinci test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün beden girdiği andan itibaren köpeklerin anlayabildiğini kaydetti.

Anna Hielm-Bjorkman isimli bilim insanı, bu durumun yeni tip koronavirüsün erken teşhisi ve tedavisi için kritik bir aşama olduğunu belirterek, köpeklerin swab (sürüntü) testlerinden daha başarılı olduklarını ifade etti.

Söz konusu testlere, tüm dünyada yeni tip koronavirüs hastalarının belirlenmesinde başvuruluyor. Fakat bu testlerin başarı oranının yüzde 70 olduğu belirtiliyor. Finlandiya’da yapılan çalışmaya göre ise köpekler, yeni tip koronavirüsü tespit etmede yüzde 100 başarıya sahip.

Bilim insanları, insan bedenine giren yeni tip koronavirüsün metabolizmada değişikliğe yol açtığını ifade ediyor. Söz konusu değişikliğin vücut kokusunu değiştirdiği, bu nedenle kokuyu hisseden köpeklerin de yeni tip koronavirüse yakalanan insanları saptayabileceği belirtiliyor.