Europol’den çocuk kaçakçılığı operasyonu: 388 gözaltı

3 hours önce
0 91 Bir dakikadan az

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Portekiz, İspanya ve İngiltere güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa’da çocukkaçakçılığı yapan 388 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol’den yapılan açıklamada, 5-12 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlara, 12 AB üyesi ülkenin katkı sunduğu bildirildi.

Operasyonlar neticesinde 388 kişinin gözaltına alındığı ve 249 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Acıklamada, çocukların başta kölelik ve seks işçiliği olmak üzere hırsızlık ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlar için kaçırıldığı belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
362

Europol’den çocuk kaçakçılığı operasyonu: 388 gözaltı

1 week önce
210

Avrupa’da her 2 dakikada bir cinsel suç işleniyor

2 July 2020
738

İngiltere’de organize suç operasyonu: 700’den fazla gözaltı

24 July 2018
580

Siber suçluların kaçması zorlaşıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.