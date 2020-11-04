Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı’na yürüdü

Bilişim Bakanı Puttipong Punnakanta, yasağın cinsel içerikli film ve kumar sitelerine erişimi sınırlamayı amaçladığını, siber suç yasaları kapsamında bu içeriklerin yasa dışı olduğunu söyledi.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SİTELERİNİN EN ÇOK ZİYARET EDİLDİĞİ 20. ÜLKE

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı hükümeti sansürle suçladı. Twitter’da yapılan paylaşımlarda hükümetin insanların tercih yapma hakkına müdahale edildiği savunuldu. Bazı internet kullanıcıları ise “Hükümet ahlakımızı mı korumaya çalışıyor yoksa sitede kraliyet ailesinin görüntüleri mi var?” diye sordu. Öte yandan Tayland, 2019’da cinsel içerikli film sitelerinin en çok ziyaret edildiği 20 ülke arasında yer almıştı.

SİTEDE GEÇİRİLEN ORTALAMA SÜRE 11 DAKİKA 20 SANİYE

Dünyanın en büyük cinsel içerikli film sitesine göre geçen yıl Tayland’da kişi başına bu sitede geçirilen ortalama süre 11 dakika 21 saniye. Site yönetimi, bunun dünyadaki en yüksek oran olduğunu açıkladı.

ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRMAK İÇİN ÖZEL AĞ KULLANIMI ARTTI

Söz konusu site, yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı. Bir internet araştırma şirketine göre yasakların başlamasından sonra, Tayland’dan yapılan VPN (erişim engelini aşmak için kullanılan sanal özel ağ) aramaları Eylül-Ekim ortalamasına göre yüzde 640 oranında arttı.