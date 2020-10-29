Işık kirliliği deneyi: Sokak lambaları ne kadar kirlilik yaratıyor?

6 hours önce
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ABD’nin Arizona eyaletinde, Tucson şehrinde 14 bin sokak lambası 10 gece boyunca saat 01.30’da karcxokartılarak yapılan araştırma, gece gökyüzünü kirleten yapay ışığın ana kaynaklarını ortaya çıkardı.

Fizikçi Dr. Christopher Kyba’nın Lighting Research & Technology dergisinde yayımlanan “uzaydan ışık” deneyi, israf edilen yapay ışığın çoğunun aslında sokak lambalarından değil, gökyüzüne doğru bakan başka kaynaklardan geldiğini gösterdi.

Almanya’nın Potsdam kentinde çalışmalarını sürdüren Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nden Dr. Kyba BBC’ye verdiği demeçte, “İnsanların uyuduğu gece geç saatler, büyük bir enerji tasarrufu yapabileceğimiz zamanlandır” diye konuştu.

Dr. Kyba, reklam tabelalarının, projektörlerin, aydınlatılmış binaların, cephe aydınlatmalarının, otoparkların ve spor sahalarının ışık emisyonundan sorumlu tesisler olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliğin durumu çözmeyi daha da zorlaştırdığını ifade eden Dr. Kyba açıklamasında, “Bu, geceleri hangi ışıkların ne kadar parlak yakılması gerektiğine karar vermek için herkesin bir araya gelmesi gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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