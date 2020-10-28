Sputnik V aşısının testlerini yapan Hint şirketi: Siber saldırıya uğradık

Şirketten yapılan açıklamada “22 Ekim 2020’de bilgi güvenliğiyle ilgili bir olayla karşı karşıya kaldık ve etkilenen IT sistemlerini izole ettik. Önde gelen siber güvenlik uzmanlarını hızlı bir şekilde devreye sokarak durumu kontrol altına almaya ve düzeltmeye, ayrıca olayı soruşturmaya başladık” dendi.

Şirket, soruşturma ekibinin bu olayda güvenliği ihlal edilen verilerin şirketin sistemlerinde depolanan kişisel bilgilerle ilgili olup olmadığını henüz belirlemediğini kaydetti.

Tüm aplikasyonların ve verilerin kurtarılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten şirket, tüm kritik işlemlerin kontrol altında yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu arada Hint basını, siber saldırı girişiminin Hindistan İlaç Denetim Genel Müdürlüğü’nün Dr Reddy’s Laboratories’e Sputnik V aşısının 2. ve 3. faz testlerine başlama izni verdikten birkaç gün sonra gerçekleştiğini vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V’nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.