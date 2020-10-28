Sputnik V aşısının testlerini yapan Hint şirketi: Siber saldırıya uğradık

7 hours önce
0 136 Bir dakikadan az

Hindistan’da Rus Sputnik V aşısının testlerine başlayan Hint eczacılık firması Dr Reddy’s Laboratories, siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada 22 Ekim 2020’de bilgi güvenliğiyle ilgili bir olayla karşı karşıya kaldık ve etkilenen IT sistemlerini izole ettik. Önde gelen siber güvenlik uzmanlarını hızlı bir şekilde devreye sokarak durumu kontrol altına almaya ve düzeltmeye, ayrıca olayı soruşturmaya başladık” dendi.

Şirket, soruşturma ekibinin bu olayda güvenliği ihlal edilen verilerin şirketin sistemlerinde depolanan kişisel bilgilerle ilgili olup olmadığını henüz belirlemediğini kaydetti.

Tüm aplikasyonların ve verilerin kurtarılması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten şirket, tüm kritik işlemlerin kontrol altında yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu arada Hint basını, siber saldırı girişiminin Hindistan İlaç Denetim Genel Müdürlüğü’nün Dr Reddy’s Laboratories’e Sputnik V aşısının 2. ve 3. faz testlerine başlama izni verdikten birkaç gün sonra gerçekleştiğini vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V’nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. faz klinik testleri yürütülüyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
320

Güney Kore’de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32’ye çıktı

6 days önce
548

Brezilya’da Oxford’un geliştirdiği aşı deneylerine gönüllü katılan doktor hayatını kaybetti

2 weeks önce
526

YouTube’tan ‘Covid-19 aşısı’ kararı

2 weeks önce
155

YouTube yanıltıcı aşı videolarını silecek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.