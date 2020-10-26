Bir vaka tespit edildi, bütün kente test yapılıyor

11 hours önce
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Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye Covid-19 testi yapılmaya başlandı.

Kaşgar’ın dış mahallelerindeki bir tekstil fabrikasının 17 yaşındaki çalışanında Cumartesi günü, belirti göstermemesine rağmen yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm kentte kitlesel test yapılması kararı alınmıştı.

Kentte Pazar öğle saatleri itibarıyla şimdiye kadar hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) 137 vakaya rastlandı.

Kaşgar’da Pazar öğle saati itibarıyla 2,8 milyon Covid-19 taraması yapıldığı ve taramanın Salı günü tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Eğitime ara verilen kentte, test sonucu pozitif çıkanların kentten ayrılmasına izin verilmiyor.

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