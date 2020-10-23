16 yaşından beri saçını uzatıyor

4 hours önce
0 61 Bir dakikadan az

Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Sosyal medyada iki binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini ifade etti.

Ünlü masallardan Rapunzel’in gerçek hali, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen adlı 31 yaşındaki kadın, 15 yıldır saçlarını kesmiyor. Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor.

“SAÇLARIM UZUNKEN DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM”

Yerel medyaya konuşan Classen, “16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor. Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu. Yetişkin olduğumda ise uzatmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

“SAÇLARIM 2 METRE OLANA KADAR KESTİRMEYECEĞİM”

Kendisine bir hedef belirlediğini ifade eden Classen, “2022’ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak. Sanırım bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra kuaföre giderek ayak hizama kadar kestirebilirim. Bundan sonra da uzunlukta tutmaya devam ederim” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
611

Avrupa Adalet Divanı’ndanAlmanya’daki Türkleri ilgilendiren karar

1 week önce
213

5 AB ülkesi, İsrail’e Batı Şeria’da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

1 week önce
192

Çevreciler nükleer için harekete geçiyor

1 week önce
1,292

Almanya ve Fransa, İngiltere’den 3 konuda geri adım istedi; aksi anlaşmasız ayrılık

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.