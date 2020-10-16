Paris’te bir kişi başı kesilerek öldürüldü, polis salgırganı vurarak etkisiz hale getirdi

Fransa’nın başkenti Paris’in batısında yer alan Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan bir kişinin kafasını keserek öldürdü. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırı ile ilgili savcılık terör soruşturması başlatırken, saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI, Fas GEZİSİNİ YARIDA BIRAKTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris’e dönüş yaptığı aktarıldı. Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.