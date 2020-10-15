Hong Kong’ta medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine baskın

2 hours önce
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Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine polis tarafından baskın gerçekleştirildi.

Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin sabah erken saatlerde ofislerine baskın gerçekleştirdiğini duyurdu. Lai, polisin avukatlarının ofise gelmesini beklemeden bazı belgelere el koyduklarını belirtti. Baskın, Lai’in 4 Haziran’da gerçekleştirilen izinsiz toplantıya katılma suçlaması kapsamında mahkemeye çıkmasından saatler önce gerçekleştirildi.

Ağustos ayında gözaltına alınmıştı

Hong Kong’da tartışmalı güvenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 Ağustos’ta gözaltına alınan medya patronu Lai, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai’nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin ve Hong Kong’daki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor. Lai gözaltına alınırken, sahibi olduğu medya şirketinin genel merkezine de baskın düzenlenmişti.
Lai, 1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz 4 Haziran’da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyordu.

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