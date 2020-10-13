Rusya’da sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı

3 hours önce
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Rusya’da sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç önce büyükannesini, ardından otobüs durağında bekleyen 3 kişiyi öldürdü. Saldırıda 3 kişi de yaralandı.

Rusya’nın Nijni Novgorod şehrine bağlı Bor köyünde yaşayan 18 yaşındaki Daniil Monakhov, evde büyükannesiyle tartışırken sinir krizi geçirerek yaşlı kadını pompalı tüfekle öldürdü. Ardından yanına aldığı 50 mermi ile dışarıya çıkan Monakhov, köydeki otobüs durağında bekleyen kişilere rastgele ateş açtı. Monakhov’un açtığı ateş sonucu durakta bekleyen 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Monakhov ise olayın ardından kayıplara karıştı. Saldırgan gencin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki tüm yollar kapatılırken, arama timleri kuruldu. Monakhov’u arama çalışmaları devam ediyor.

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