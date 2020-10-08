İsveç’te sosyal medya üzerinden Müslümanlara hakarete ceza

2 hours önce
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İsveç’in başkenti Stockholm’de 74 yaşındaki Denny Abrahamsson, sosyal medya üzerinden cami dışında bayram namazı kılan Müslümanlara hakaretten cezaya çarptırıldı.

Stockholm Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, söz konusu kişinin “nefret suçu” işlediği kaydedildi.Zanlının yaşlı olmasından dolayı hapis cezası yerine 20 bin kron  para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezaya çarptırılan bu kişi sosyal medya üzerinden, bayram namazını kalabalık nedeniyle cami dışında kılan yüzlerce Müslüman’ın bulunduğu bir fotoğrafa hakaret içeren yorumlar yapmıştı.

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