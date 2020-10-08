George Floyd’un ölümüyle suçlanan polis serbest bırakıldı!

3 hours önce
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ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd davasında, Floyd’un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Floyd’u nefessiz bırakan Chauvin, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis şehrindeki gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini basarak siyahi George Floyd’un ölümüne neden olmakla yargılanan Derek Chauvin’in (44) , kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd davasında yeni bir gelişme yaşandı. George Floyd’u nefessiz bırakarak, Floyd’un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin’in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Derek Chauvin, ilk kez hakim karşısına çıktığında, Savcı Matthew Frank, suçlamaların ciddiyeti ve kamuoyunda kendisine karşı kuvvetli bir algı olması nedeniyle Chauvin’in kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek kefalet bedelinin yükseltilmesini talep etmişti.

Hakim Jeannice M. Reding, ilk gözaltına alındığında 1 milyon dolar olarak belirlenen Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkarmıştı.

Floyd’un ölümünden sorumlu olan eski polis memuru Derek Chauvin, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

“NEFES ALAMIYORUM”

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs’ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmıştı.

Floyd’un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis’ten ülke geneline sıçramıştı.

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