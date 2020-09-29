Gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34’e yükseldi

8 hours önce
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Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve’de, gizemli bir hastalık nedeniyle ölen fillerin sayısı 34’e çıktı.

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha öldüğünü belirtti.

Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos’tan bu yana gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısının 34’e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.

Ülkenin komşusu Botsvana’da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil ölmüştü.

Zimbabve’de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil öldü.

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