Ersin Tatar, bu akşam Fuat Oktay ile görüşecek

8 hours önce
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Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Türkiye Cumhuriyetine ait bir uçakla Ankara’ya gitti.

Ankara’dan adaya gelen uçakla birlikte, Türkiye’ye giden Tatar, bu akşam saat 20.00’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Toplantının gündemi ekonomik gelişmeler, pandemi, tamamlanması için çalışılan yeni hastane ve su olarak ifade edildi.

Adaya öğrenci gelmesi, turizmin içine düştüğü durum ve birçok konuda hükümetin Türkiye’den katkı talep ettiği, Tatar tarafından istenen görüşmeye bugün cevap verildiği belirtiliyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

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