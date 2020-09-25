Foto fuhabiri mermilerin hedefi oldu

40 mins önce
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İsrail güçleri Batı Şeria’da AA serbest foto muhabirini yaraladı.

Filistinlilerin düzenlediği gösteriyi takip eden foto muhabiri Nidal Iştiyye’nin yanı sıra 6 gösterici İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı’na karşı düzenlenen gösteriye müdahale sırasında Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye’nin de aralarında bulunduğu 7 Filistinliyi yaraladı.

Filistinliler, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı’na tepki amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Gösteriyi takip eden AA’nın serbest foto muhabiri Iştiyye ve 6 gösterici İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu.

Bacağından hafif şekilde yaralanan Iştiyye, tedavisinin bölgede bulunan Filistinli sağlık ekiplerince yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

İsrail güçleri 5 ay içinde ikinci kez yaraladı

Iştiyye, mayıs ayında da yine Kefr Kaddum’daki gösterileri takip ettiği sırada İsrail güçlerince ayağından plastik mermiyle yaralanmıştı.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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