Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor

Rusya’da yeni doğum yapan anne aslan, 2 yavrusunu terk edince annelik görevi yeni doğum yapan 8 yaşındaki Alman kurduna kaldı. Sandra isimli köpek, 2 aslan yavrusunu emzirmeye başladı.

Rusya’da yeni doğum yapan anne aslan 2 yavrusunu terk edince, hayvanat bahçesindeki Köpek aslan yavrularını emzirmeye başladı.

ANNE HEM EMZİRMEDİ HEM YANINA YAKLAŞTIRMADI

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde bulunan Primorskiy’deki Sadgorod Hayvanat Bahçesi’nde doğum yapan anne aslan biri dişi diğeri erkek olan 2 yavrusunu terk etti. Yavrularını emzirmeyen ve yanına yaklaştırmayan anne aslanın zarar vermemesi için yavrular kafesten alındı.

NORMALDE KEDİLERE SALDIRIYOR

Geçtiğimiz haftalarda yeni doğum yapan 8 yaşındaki Alman Kurdu cinsindeki Sandra kendi yavruları ile birlikte aslan yavrularını da emzirmeye başladı. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, Sandra isimli köpeğin normalde kedi ve türlerinden nefret ettiği ve her fırsatta saldırdığı ifade edilirken Sandra’nın 2 yavru aslana annelik etmesinin şaşırtıcı olduğu belirtildi. Yavru aslanların gelişimi için Sandra isimli köpeğin sütünün faydalı olduğu ve yavru aslanların hayvanat bahçesindeki veterinerler tarafından sürekli kontrol edildiği ifade edildi.

GELİŞİMİ İÇİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Açıklamada, köpeğin sütünün yavru aslanların gelişimi için ihtiyaç olan tüm bileşenleri taşıdığı açıklandı. Köpeğin yavru aslanlara annelik yapmasından sonra aslanların Sandra isimli köpeğin yavrularının yanına konulduğu ve gelişimini tamamlayana kadar aslanların yavru köpeklerle büyüyeceği belirtildi.