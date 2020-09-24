Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü

8 hours önce
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Meksika’da sağanak yağış sonrası kanalizasyon kanalları tıkandı. Bu sebeple 20 ton atığın temizlenmesi gerekiyordu. Yetkililer bu sırada dev bir sıçan görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede, sıçanın önceki Cadılar Bayramı’nda kullanılmış ve kanalizasyona düşmüş bir dekor olduğu anlaşıldı.

DEKOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir şiddetli yağışın etkisi altında olan Meksika’da drenaj kanallarında biriken çöpler selin tetiklenmesine neden oldu. 20 ton atığın çıkarıldığı, aralarında koltuk, mobilya gibi eşyaların da bulunduğu çöplerin arasında en dikkat çeken ise dev sıçan oldu. Ancak kemirgenin çok geçmeden gerçek bir canlı hayvan olmadığı ortaya çıktı. Şaşkına çeviren şey, yıllar önce şehrin kanalizasyonuna düşen bir Cadılar Bayramı dekoruydu.

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