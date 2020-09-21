Dünya salgınla mücadele ediyor

Dünya aylardır korona virüsün pençesinde. Yoğun mücadeleye rağmen vaka sayıları her geçen gün artıyor. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 7 milyona dayandı.

Son 24 saatte 30 bine yakın vaka tespit edilen ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bini geçti.

Korona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan’da da bilanço ağırlaşıyor. Virüs kaynaklı ölümler 90 bine yaklaştı.

Geniş çaplı karantina önlemlerinin devreye alınmasna rağmen salgın tehtidi ciddiyetini koruyor. Salgın, Avrupa’da birçok ülkede etkisini artırdı. Rakamlar yeniden korkutucu boyutlara ulaştı.

İngiltere’de yeni tedbirlerin gündeme gelmesiyle başkent Londra’da protesto düzenlendi.

Binlerce kişi Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelerek “Özgürlük Korku Değil” ve “Dolandırıcılık” yazan pankartlarla sloganlar attı.

Polis, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesi ile göstericilere dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Güvenlik güçlerine direnenler gözaltına alındı.