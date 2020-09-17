Milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı

5 hours önce
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Tayland’da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis’te bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı.

GAZETECİLERE “HABER YAPMAYIN” RİCASI

Parlamento muhabirleri tarafından fark edildiğini anlayan Anuwat, telefonunu kapatarak, ” Virüs içerikli bilgilendirme geldi” diyerek kendini savundu.

Anuwat’ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi.

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