Suudi Arabistan umre ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan’ın, koronavirüs önlemleri kapsamında durdurduğu umre ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Suudi İçişleri Bakanlığı’nın önce yurt içinden yapılacak ziyaretlere izin vereceği öğrenildi. Umre ziyaretine katılacakların ilgili makamlardan izin almaları ve negatif Covid-19 PCR testi sunmaları gerekiyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın planla ilgili detayları yakında paylaşacağı kaydedildi.