“Trump, Kaşıkçı cinayetinin ardından Muhammed bin Selman için ‘onun kıçını ben kurtardım’ dedi”

5 hours önce
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Trump yönetimiyle ilgili Salı günü yayımlanacak bir kitaptan Amerikan basınına sızan bazı bölümlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinden yaklaşık 4 ay sonra konuştuğu gazeteci Bob Woodward’a “Muhammed bin Selman’ı Kongre soruşturmasından ben korudum” dedi, Riyad’ın ABD ürünleri için milyarlarca dolarlık harcama yaptığını söyledi.

Amerika’daki haber internet sitesi Business Insider, gazeteci Bob Woodward’ın 15 Eylül’de piyasaya çıkacak olan kitabından bazı yeni bölümlere ulaştı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için, “onun kıçını ben kurtardım” dedi.

“Öfke,” Watergate skandalını ortaya çıkaran Woodward’ın Trump’ın başkan olduğu döneme dair çıkaracağı ikinci kitap olacak. Deneyimli gazeteci Woodward, kitabı yazarken Aralık-Temmuz ayları arasında Trump ile 18 defa; üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Trump yönetiminde daha önce görev almış isimlerle de birçok röportaj yaptı.

Business Insider’ın elde ettiği bölümlere göre Trump, Muhammed bin Selman’ı nasıl koruduğunu “övünerek” anlatıyor:

“Başkan Donald Trump, Amerikan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir şekilde öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı kongre soruşturmasından kurtardığı için böbürleniyor.”

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