Belaruslu muhalif lider Kolesnikova: “Başıma çuval geçirip ülke dışına çıkarmaya çalıştılar”

Avukatı, Belarus polisi ve KGB’si (Devlet Güvenlik Komitesi) de dahil olmak üzere, olayla ilgili yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını istediklerini belirtti.

Kolesnikova’nın hafta başında başkent Minsk’te maskeli kişiler tarafından bir minibüse bindirilerek kaçırıldığı haberleri gelmiş, bir gün sonra Belarus devlet medyası muhalif liderin Ukrayna’ya geçmek isterken gözaltına alındığını bildirmişti.

‘Ölüm tehdidi, psikolojik baskı’

Kolesnikova, avukatına yaptığı açıklamada, kendisini kaçıranların kimliğini tespit edebileceğini belirtti ve; “Beni öldürmekle tehdit ettiler. Belarus’u gönüllü olarak terk etmezsem, ‘ölü ya da diri’ beni ülkeden atacaklarını söylediler. Beni 25 yıl hapiste tutmakla tehdit ettiler”

“KGB yetkilileri Belarus’u gönüllü olarak terk etmeyeceğimi anlayınca başıma çuval geçirdiler ve beni bir minibüse bindirip Belarus-Ukrayna sınırına götürdüler. Orada beni Ukrayna’ya geçmeye zorladılar.”

“Orada pasaportumu yırtınca Ukrayna’ya geçmem olanaksız hale geldi ve beni minibüse yeniden bindirip Mozyr gözaltı merkezine götürdüler” dedi.

Kolesnikova, Ağustos ayında yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’ya karşı güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçiden biri.

Seçimden sonra, hile yapıldığı iddiaları kitlesel gösterilere yol açmıştı.

Yetkililer Pazar günü dördüncü haftasında devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 600’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Belarus’u 1994 yılından bu yana yöneten Lukaşenko Batılı güçleri ülkesinin iç işlerine karışmakla suçluyor

Ancak Belaruslu bir diğer muhalif siyasetçi Anton Radnenkov, Kolesnikova’nın Belaruslu yetkililer tarafından Ukrayna’ya geçmeye zorlanması üzerine pasaportunu yırttığını açıklamıştı.