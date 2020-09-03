Oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı

4 hours önce
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“Dünyanın en çok kazanan aktörü” olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD’li yıldız, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

‘The Rock’ (Kaya) lakabıyla tanınan ABD’li oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

“YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ” 

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı” ifadelerini kullandı.

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden 48 yaşındaki aktör, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söyledi.

Dwayne Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

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