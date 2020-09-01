Coco Cola, binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Coca-Cola, koronavirüs salgını süresince azalan içecek satışları nedeniyle binlerce kişinin işine son verecek. Şirket aynı zamanda iş ünitelerinin sayısını da düşürecek.

CNN’in aktardığı habere göre, şirketten yapılan açıklamada işten çıkarmalar gönüllü ve istemsiz olarak iki şekilde gerçekleşecek. Şirket önce ABD, Kanada ve Puerto Rico’daki 4 bin personele teklifte bulunacak. Daha sonra benzer bir planı diğer ülkelerde de uygulayacak. Teklifi kabul eden personel sayısı arttıkça istemsiz işten çıkarma sayısı azalacak.

86 BİN 200 PERSONELİ BULUNUYOR

Şirket toplam kaç kişinin işine son verileceğini açıklamadı ancak şirketin küresel işten çıkarma masrafının 350 milyon dolar ile 550 milyon dolar arasında değişebileceği söylendi. 31 Aralık 2019 verilerine göre, Coca Cola’nın 10 bin 100’ü ABD’de olmak üzere toplam 86 bin 200 personeli bulunuyordu. Coca Cola’nın ikinci çeyrek satışları yüzde 28 oranında düştü.