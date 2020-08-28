Japonya Başbakanı Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifasını duyurdu.Cuma günü basın toplantısı düzenleyen Başbakan Abe, daha önce yerel basında da öne sürüldüğü üzere sağlık sorunlarını neden göstererek görevini bıraktığını açıkladı.Konuşmasına Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri değerlendirerek başlayan başbakan, yeni vaka sayısının azaldığını ve kış dönemi önlemlerinin hazırlandığını belirterek, istifası için en uygun zamanın bu olduğunu belirtti.

Abe, “Sağlığım geçtiğimiz nisan ayının sonlarında kötüleşmeye başladı. Önemli politika kararlarının hastalık nedeniyle yanlış sonuçlanmasını istemiyorum” dedi.Japon halkına teşekkür ettiğini söyleyen politikacı, kendisinden sonraki yönetime nasıl geçileceği konusundaki soruya “Bu kararı partiye bırakacağım, prosedür hakkında yorum yapmayacağım” şeklinde konuştu.Partide yeni bir liderin seçileceği ve parlamentodan güven oyu alacağı ana kadar Abe’nin görevini sürdürmesi bekleniyor. Hastalığı daha önce tartışma konusu olmuştu Hafta başında hastaneye giden başbakanın sağlığı tartışma konusu olsa da Abe, ziyaret amacının rutin bir kontrolden ibaret olduğunu söylemişti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Abe’nin dönem sonuna kadar görevini sürdüreceği açıklanmıştı.Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını alan 65 yaşındaki Şinzo Abe, 2007 yılında ülseratif kolit hastalığı nedeniyle başbakanlıktan çekilmişti.Daha sonra hastalığı için etkili bir tedavi yöntemi bulunan siyasetçi 2012’de tekrar göreve gelmişti.