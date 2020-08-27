Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak

Rusya lideri Vladamir Putin, devlet televizyonu Rossiya-24’te koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, ülkesinde geliştirilmekte olan ikinci koronavirüs (Kovid-19) aşının gelecek ay hazır olacağını belirtti. Putin, “Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bunun üstünde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor” açıklamasını yaptı.

PUTİN: SPUTNİK V ONAYLANDI

Rusya lideri, ülkesinin ürettiği ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V (Gam-KOVİD-Vak) için ise, söz konusu aşının tamamen uluslararası uygulamalara ve Rusya yasalarına uygun bir biçimde onaylandığını söyledi.

RUSYA’NIN İLK GELİŞTİRDİĞİ AŞIYI PUTİN’İN KIZI DA OLDU

Putin, Sputnik V aşısının klinik test aşamalarına kızının kendi isteğiyle katıldığını da anlattı. Daha önce açıkladığı gibi aşı uygulanmasının ardından kızının ateşinin 38,4 dereceye kadar çıktığını, ikinci günse 37 dereceye indiğini söyledi.

Aşının 21 gün sonra yapılan ikinci dozunun uygulanmasından sonra da kızının ateşinde biraz yükselme olduğunu belirten Rusya lideri şöyle devam etti: “Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor.”

Rusya Devlet Başkanı, aşı uygulamasının ardından kızının vücudunda yeni tip koronavirüse karşı antikor oluştuğunu da kaydetti.