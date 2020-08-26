Covid-19’un uğramadığı 10 ülke

COVID-19 dünyanın hemen bütün ülkelerinde yayıldı. 10’u hariç. Peki virüs girmeyen bu ülkeler koronavirüse karşı savaşı kazanmış mı oldular?

Palau Hotel, masmavi gökyüzü ve aynı mavilikteki Pasifik Okyanusuyla çevrili küçücük ada devleti Palau kitlesel turizmle tanışmadan çok önce, 1982’de açılmıştı. Ama o zamandan bu yana ada sevilen bir turizm merkezine dönüştü.

2019 yılında Palau’ya 90 bin turist geldi. Bu, ülkenin nüfusunun beş katı.

2017’de Uluslararası Para Fonu IMF tarafından verilen rakamlara göre turizm, Palau’nun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 40’ını oluşturuyordu.

Fakat bunların hepsi koronavirüs salgınından önceydi. Birleşmiş Milletler üyeleri arasında tek bir koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülkeden biri olan Palau’nun sınırları Mart ayının sonundan itibaren fiilen kapalı.

Ne var ki tek bir hasta olmamasına rağmen virüs Palau’da yıkıcı bir etki yarattı.

Palau Hotel Mart ayından bu yana kapalı. Kapalı olan sadece o değil. Restoranlar boş, hediyelik eşya dükkanları açılmıyor, otellerde ise sadece yurt dışından döndükleri için karantinaya alınan Palau sakinleri kalıyor.

Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler: