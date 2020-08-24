Hindistan’da bina çöktü: En az 90 kişi enkaz altında

11 hours önce
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Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hindistan’ın Mumbai kentinde bir bina çöktüğü ve en az 90 kişinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi. Enkaz altında kalan çocukların da olduğu ifade edildi.

Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu birçok kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. NDRF, şu ana kadar 28 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti. Olayda henüz can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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