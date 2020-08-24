Belarus Devlet Başkanı, çelik yelek ve elinde otomatik silah ile görüldü

Bazı protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilerlemek istedi

Eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi.

Lukaşenko çelik yelek ve elinde otomatik silah ile görüldü

Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na inen başkanlık helikopterinden Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli diğer şehirlerinde de meydanlara indi.

Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.