ABD: Ağustos-Aralık arası Covid-19’dan 140 bin kişi daha ölebilir

Tahmin, üniversitenin prestijli Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü’ndeki (IHME) sağlık uzmanlarından geldi.

Washington Üniversitesi’nden sağlık uzmanlarına göre ABD’de 1 Aralık itibarıyla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 300 bine yükselebilir.

Tahmin, üniversitenin prestijli Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü’ndeki (IHME) sağlık uzmanlarından geldi.

4,9 milyon bilinen Covid-19 vakasının görüldüğü ABD şu anda 159 binden fazla virüs kaynaklı ölümle dünyada ilk sırada yer alıyor. IHME’nin tahminini 7 Ağustos ile 1 Aralık arasında 137 bin kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ortaya koyuyor.

IHME Direkötrü Dr. Christopher Murray, “ABD’de inişli çıkışlı bir durum görüyoruz. İnsanlar bulaşma vakaları arttıkça daha sık maske takıp, fiziksel mesafe bırakıyor. Bulaşmalar azaldıktan kısa süre sonra insanlar savunmalarını indiriyorlar” dedi.

Murray bu iniş çıkış fenomeninin sonbahar boyunca ülkede gözlemlenmesinin süreceğini düşündüğünü de aktardı. IHME, virüsün eski merkezleri Arizona, Kalifornia, Florida ve Teksas’ta bulaşma vakalarının azaldığını belirtti. Ancak Murray bu eyaletlerdeki vakalarda hızlı bir düşüş beklemediklerini de vurguladı.

Enstitü Kolorado, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Oregon ve Virjinya’da ise bulaşma vakalarının yükseldiğini açıkladı.