Facebook, ‘Covid-19 hakkında yanlış iddialar’ içerdiği gerekçesiyle Trump’ın paylaşımını sildi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Covid-19) hakkında “yanlış iddialar” içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki “paylaşım” gerginliği bu kez de Facebook’ta yaşandı.

Facebook, Trump’ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Covid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, “Bu video, bir grup insanın Covid-19’a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Covid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir.” ifadesini kullandı.