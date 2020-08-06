Kocası tarafından burnu kesilen Afgan kadını: Ölüm korkusuyla yıllar geçti

Afganistan’ın yoksul bölgelerinden Kairkot’ta yaşayan Zarka bir erkek şiddeti mağduru. Kocası, kıskançlık yüzünden Zarka’nın burnunu kesti.

Afganistan kadına yönelik ev içi şiddetin çok yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun yaptığı bir araştırmaya göre ülkede kadın nüfusunun yüzde 87’si hayatlarında en az bir kere bir tür fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddetle karşılaşıyor.

Kocaları ya da erkek akrabalarından şiddet gören kadınlar arasında asitli veya bıçaklı saldırıya uğrayanlar da var.

10 yıldır evli olan ve altı yaşında da bir oğlu olan Zarka da o kadınlardan birisi. Kocası bir çakıyla Zarka’nın burnunu kesti.

Zarka bu saldırının ardından Kabil’de yüzünün eski halini alması amacıyla bir ameliyat geçirdi. Ancak Zarka, boşanırsa oğlunu kaybedeceğinden korkuyor.

“Dayağı rutin haline getirdi”

Tedavi sürecinden sonra BBC’ye konuşan Zarka, kocasından gördüğü şiddeti anlattı.

“Herkesten şüpheleniyordu” diyor. Kocasının kendisine yönelik yönelttiği suçlamaların ardından ise günlük bir rutin haline gelen fiziksel şiddetin geldiğini söylüyor.

“Bana ahlaksız biri olduğumu söyledi. Ona bunun doğru olmadığını söyledim” şeklinde konuşuyor.

28 yaşındaki kocasının onu dövmesine alışık olduğunu dile getiren Zarka, onun bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmediğini ifade ediyor.

Ameliyatı üç saat sürdü

Zarka, tedavisinden sonra aynaya baktığında duyduğu memnuniyeti dile getiriyor: “Bugün aynada kendimi gördüğümde, burnum epeyce iyileşmişti.”

Üç saat süren ameliyat sırasında lokal anestezi altındaydı.

Savaşın parçaladığı ülkede bu tür bir yüz rekonstrüksiyonunu yapabilen az sayıdaki cerrahtan biri olan Dr. Zalmay Han Ahmedzay, hastasının kaydettiği ilerlemeden memnun: “Ameliyatı çok başarılı geçti. Enfeksiyon yoktu – biraz iltihap vardı, ancak bu sorun olmadı.”

Son on yılda kocaları, babaları ve erkek kardeşleri tarafından yaralanan düzinelerce kadın, Dr. Ahmadzai tarafından tedavi edildi.

Dr. Ahmedzay, yaşananları şu sözlerle değerlendiriyor: “İslam hukukunda yüz yaralanmalarına izin verilmez. Ama İslam’dan önce de var olan bu acımasız şiddet hâlâ devam ediyor.”

Uzun yolculuk

Zarka, Kabil’in 250 kilometre güneyinde Pakistan sınırına yakın Kairkot bölgesinde çok fakir bir aileden geliyor. Okuma yazma bilmiyor.

Köyü etkin bir biçimde Taliban’ın kontrolü altında. Yerel politikacılar ve militanlar arasında yapılan hassas müzakereler, Zarka’nın Kabil’e tedavi için ulaşmasına yardımcı oldu.

Bu süre zarfında, Dr. Ahmedzay Covid-19’a yakalandı ve karısını salgın sebebiyle kaybetti. 49 yaşındaki doktor, ölümü sonrasında karısını Jalalabad kasabasına defnetti. Zarka, Kabil’e vardığında ise Dr. Ahmedzay işinin başına döndü.

“Bana geldiğinde durumu çok kötüydü. Burnu kötü bir şekilde iltihaplanmıştı” diyor Dr. Ahmadzai.

15 Haziran’da Zarka’yı inceleyen Dr. Ahmedzay sonrasında ona antiseptik ve anti-inflamatuar ilaçlar verdi. Solgun görünen ve kan değerleri yerinde olmayan hastasına çoklu vitamin tabletleri de veren Dr. Ahmedzay, yaklaşık beş hafta sonra Zarka’yı yeniden kabul etti ve onu 21 Temmuz’da ameliyat etti.

Kaynak: BBC Türkçe