ABD’de Isaias Kasırgası 6 can aldı

22 hours önce
0 42 Bir dakikadan az

ABD’yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinde karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu “tropikal fırtına” kategorisine alındı.

Isaias’ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 6 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina’nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias’ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 September 2019
278

Dorian Kasırgası yıkıp geçiyor

5 March 2018
156

Market boşalttıran kasırga

17 October 2017
213

İrlanda ve Birleşik Krallık’ta kasırga

13 October 2017
257

Birleşik Krallığı hafta sonu Ophelia Kasırgası vuracak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.