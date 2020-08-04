Dünyada iflaslar 2021 sonunda 2019’a göre yüzde 35 artacak
Euler Hermes Küresel İflas Endeksi raporuna göre 2021 yılı sonunda geriye dönük iki yıllık dönemde iflaslar yüzde 35 artışla rekor kıracak.
Euler Hermes Küresel İflas Endeksi raporuna göre 2021 yılı sonunda geriye dönük iki yıllık dönemde iflaslar yüzde 35 artışla rekor kıracak.
İflasların önemli bir kısmının 2020 yılı sonunda ve 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Karantina önlemlerini hafifletmeye başlayan ülkelerde hayata geçirilen farklı stratejiler ise iflasları geciktirecek.
Endekse göre 2021 yılında iflaslarda 2019’a göre ABD’de yüzde 57, Brezilya’da yüzde 45, İngiltere’de yüzde 43, İspanya’da yüzde 41, Çin’de yüzde 40, İtalya’da yüzde 27, Belçika’da yüzde 25 ve Fransa’da yüzde 25 artış bekleniyor. Hükümetlerin, şirketleri destekleyici uygulamaları erken sonlandırması, iflaslardaki artışı yüzde 5 ila 10 yukarı çekebilir. Küresel toparlanmanın beklenenden daha uzun sürmesi ise bu artışları yüzde 50 ila 60 oranında yükseltebilir.