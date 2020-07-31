Banksy’den büyük bağış

Sokak sanatçısı Banksy’nin üçlü tablosu “Akdeniz Deniz Manzarası 2017” (Mediterranean Sea View 2017), Londra’daki bir açık artırmada 2,9 milyon dolardan daha yüksek bir miktara satıldı.

Tablodan elde edilen gelir, Beytüllahim’de bir hastaneye bağışlanacak. Banksy’nin Avrupa mülteci krizine atıfta bulunan “Akdeniz Deniz Manzarası 2017”, sanatçının çocuk hastanesi yapılması için tabloyu bağışlamasının ardından, salı günü Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı.

Rembrandt, Picasso ve Bridget Riley’e ait eserlerin de satıldığı açık artırmada üçlü tabloların başlangıçta 1.2 milyon sterline satılması beklense de, tablo 2.2 milyon sterlinden daha yüksek bir miktara satıldı. Elde edilen gelir, yeni bir akut inme ünitesi inşa etmeye ve Bethlehem Arap Rehabilitasyon Derneği için çocuk rehabilitasyon ekipmanı satın alınması için bağışlanacak.

Sanatçı üçlü tabloda, çalkantılı deniz manzarasını resmeden geleneksel üç çerçeveli, romantik dönem tarzı yağlı boya resmine can yelekleri ve can simitleri ekleyerek resmini yeniden çalışmıştı.

“Akdeniz Deniz Manzarası”, Banksy’nin 2017 yılında kurulmasına yardım ettiği, Beytüllahim’de bulunan, “Walled Off Hotel”inde (Duvarlarla Çevrili Otel) sergileniyordu. Sloganı, “Dünyanın en kötü manzaralı oteli” olan Walled Off Hotel, İsrail ile Filistin’i ayıran duvara bakıyor.