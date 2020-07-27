Çin ajanı casusluk faaliyetleri için LinkedIn’i kullandı

Genç ve hırslı bir doktora öğrencisi olan Singapurlu Jun Wei Yeo, 2015 yılında Pekin’de Çinli akademisyenlere bir sunum yapmak üzere davet edildiğinde çok heyecanlanmıştı.

Doktorasının konusu Çin dış politikasıydı ve bu yükselen süper gücün etkisini artırmak için hangi yollara başvurduğunu birinci elden gözlemleme fırsatına kavuşacaktı.

Pekin’deki akademik sunumunu yaptıktan sonra -Amerikan mahkeme tutanaklarına göre- Dickson adıyla da tanınan Jun Wei’yle, Çin düşünce kuruluşlarında çalıştıklarını söyleyen bir çok kişi temas kurdu.

Kendilerine “siyasi raporlar ve bilgi” sağlaması karşılığında ödeme yapabileceklerini söylediler. Daha sonra ne istediklerini çok daha net ifade ettiler: “Söylentiler ve içerden bilgiler” toparlamasını istiyorlardı.

Jun Wei -yeminli ifadesine göre- bu kişilerin Çin istihbarat örgütü mensubu ajanlar olduğunu anlamakta gecikmedi ama onlarla teması da korudu. Önce Güney Doğu Asya ülkelerine odaklanması istendi, daha sonra ABD hükümetiyle ilgili çalışmasını söylediler.

Jun Wei ya da daha çok tanındığı adıyla Dickson Yeo’nun Çin ajanlığı macerası işte böyle başladı. Sahte bir danışmanlık şirketi kurup, meraklı bir akademisyen kimliği ile, mesleki ilişki ağları oluşturmakta kullanılan LinkedIn üzerinden ABD’deki hedeflerini cezbetmeye girişti.

Geçen yılın Kasım ayında, kendi ifadesine göre bir ABD subayını sürekli bilgi sızdırmaya ikna etmek üzere Amerika’ya giden Yeo, bu niyetini hayata geçiremeden tutuklandı.

Beş yıl sonra mahkemede

Beş yıl sonra -geçen hafta Cuma günü- ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin iyice gerginleştiği ve Amerikan yönetiminin Pekin’in casusluk faaliyetlerini çökertmeye giriştiği bir dönemde, Dickson Yeo bir Amerikan mahkemesi önünde Çin adına yasadışı istihbarat topladığı suçlamasını kabul etti.

39 yaşındaki Singapurlu, 10 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.

Asya ülkelerinin üst düzey bürokratlarını yetiştiren Singapur’daki Lee Kuan Yew Kamu Yönetimi Fakültesi’nden sınıf arkadaşları, Dickson Yeo’nun itiraflarını duyunca şok oldular.

Doktora programından bir arkadaşı onun için “Sınıfta çok girişken bir öğrenciydi. Her zaman çok zeki olduğunu düşünmüşümdür” dedi.

Aynı arkadaşı, Dickson’un sık sık sosyal adaletsizlikten söz ettiğini ve çocukken ailesinin ne kadar maddi güçlük çektiğini anlattığını da ekledi.

Fakültenin eski çalışanlarından biri ise farklı bir portre çizdi ve Yeo’nun “kendisini fazla önemseyen biri gibi göründüğünü” anlattı.

Yeo’nun doktora danışmanı tanınmış Amerikalı-Çinli profesör Huang Jing, 2017 yılında “başka bir ülkenin etki ajanı” olma suçlamasıyla Singapur’dan sınır dışı edilmiş ancak ülke ismi verilmemişti.

Etki ajanı (agent of influence) kavramı, doğrudan casusluk faaliyeti yapmaktan ziyade bir başka ülkenin çıkarları doğrultusunda fikirler savunmayı da kapsayan bir tanımlama olarak kullanılıyor.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Profesör Huang Jing Singapur’dan ayrıldıktan sonra bir süre Washington DC’de çalıştı. Şu anda Pekin’de yaşıyor.

LinkedIn’i nasıl kullandı?

ABD’de Yeo’yu yargılayan mahkemeden alınan belgelere göre, Dickson Yeo, kendisini Çin istihbaratı için çalıştıran ajanlarla bir çok kereler Çin’de biraraya geldi.

Bu buluşmalardan birinde kendisinden özel olarak ABD Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ve Çin-ABD ticaret savaşı ile ilgili bilgi toplaması istendi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı’nın eski baş müsteşarı Bilahari Kausikan Yeo’nun Çin istihbaratı için çalıştığının farkında olduğundan, ‘faydalı bir aptal’ olmadığından emin olduğunu söylüyor.

Yeo en önemli bağlantılarını, iş ilişkileri kurmak için kullanılan ve dünya çapında 700 milyon insanın kullandığı LinkedIn ağı yoluyla buldu.