Türkiye’nin yüzde 73’ü Trump’ı onaylamıyor

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin 135 ülkede gerçekleştirdiği liderlik anketinde en çok beğenilen ülke Almanya oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’a 2019 yılında destek, önceki yıllara göre artsa da, kendisinden önceki iki ABD başkanına göre düşük kaldı.

Anket kapsamında 135 ülke ve bölgede her bir yerde en 1000 yetişkine ABD, Almanya ve Rusya liderliği ile ilgili görüşleri soruldu. Çin’de ise ülke ve bölge sayısı 136 oldu.

2019 yılında da küresel liderlik açısından en çok beğenilen ülke yüzde 44 beğeni oranıyla Almanya oldu. Angela Merkel’in liderliğindeki ülke son üç yıldır ankette birinci geliyor.

Almanya’nın ardından gelen ABD, Çin ve Rusya’nın sadece bir kaç puan önünde yer aldı.

Donald Trump yönetimindeki ABD’nin küresel beğenilme oranı yüzde 33 çıktı. ABD’yi Çin yüzde 32 ile takip etti. Vladimir Putin yönetimindeki Rusya liderliğine destek ise yüzde 30’da kaldı.

Anket koronavirüs salgınından önce Mart 2019-Şubat 2020 arasında gerçekleştirildi.

Gallup Direktörü Mohamed Younis ‘öngörülebilen’ liderlerin saygı uyandırdığını söyledi. Younis, “Uzun süredir Almanya Başbakanı olan Angela Merkel, sevilsin veya nefret edilsin, hem Avrupa’da hem 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan kürsel düzende son derece belirsiz zamanlarda en öngörülebilir liderlerden biri oldu” dedi.

Trump’ın en az beğenildiği bölge Avrupa

ABD liderliği sorulduğunda Türkiye’de ankete katılanların yüzde 12’si onayladığını, yüzde 73’ü onaylamadığını, yüzde 14’ü ise bu konuda fikri olmadığını ya da fikrini açıklamak istemediğini belirtti.

Trump’ın göreve geldiği 2017 yılında ABD liderliğinin küresel çaptaki onay oranı rekor düzeyde düşerek yüzde 30 olmuştu. Bu oran göz önüne alındığında görevdeki üçüncü yılında Trump’a destek artmış görünüyor.

Ancak yine de Trump’ın onay oranı kendisinden önceki iki başkana göre düşük. Trump, eski ABD Başkanı George Bush’un 2008 yılında aldığı yüzde 34 oranının halen bir puan gerisinde.

135 ülke ve bölge arasında, ABD liderliğine verilen desteğin en fazla düştüğü ülkeler Lübnan, Irak, İtalya, Sierra Leone ve Zambiya oldu.

Dünya çapında ABD liderliğine destekte en fazla artış Türkmenistan’da meydana geldi. 2018’de yüzde 30 olan destek oranı 2019’da yüzde 62’ye çıktı.