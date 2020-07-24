Cezayir’de gelenekler genç kızların eğitim almasını yasaklıyor çözüm evlilikte

\r\n\r\nCezayir M\u00fcsl\u00fcman Alimler Derne\u011fi'nin kurucusu \u00fclkenin en \u00f6nemli tarihi \u015fahsiyetlerinden olan tefsir alimi Abd\u00fclhamid bin Badis \u015f\u00f6yle diyor: \u201cBir \u00e7ocuk e\u011fitti\u011finizde bir ki\u015fiyi e\u011fitiyorsunuz, bir k\u0131z \u00e7ocu\u011funu e\u011fitti\u011finizde ise bir \u00fcmmeti yeti\u015ftiriyorsunuz."\r\n\r\nArap d\u00fcnyas\u0131nda \u00f6\u011frencilerin zihinlerinde yer edinmi\u015f \u015eair Haf\u0131z \u0130brahim ise bir \u015fiirinde \u201cBir anne, onu \u200b\u200bhaz\u0131rlarsan iyi nesiller yeti\u015ftiren bir okuldur\u201d diyor.\r\n\r\nE\u011fitime sar\u0131lan ve insan onurunu y\u00fckselterek \u00fcmmetin silah\u0131 olmas\u0131 nedeniyle onu te\u015fvik eden s\u00f6zler babas\u0131n\u0131n, bazen erkeklerle ayn\u0131 ortamda ders g\u00f6rme bazen de gelenekler bahanesi alt\u0131nda k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 e\u011fitiminden mahrum b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 Cezayirli ailelerde kar\u015f\u0131l\u0131k bulamad\u0131. Bu durum k\u0131zlar\u0131n\u0131n devaml\u0131 geli\u015fmekte olan bir d\u00fcnyada "okuma yazma bilmeyen kad\u0131nlar" olmas\u0131na neden oluyor.\r\n\r\nKATI KARARLAR\r\n\r\n12 ya\u015f\u0131ndaki Safiye, babas\u0131n\u0131n aniden okulu yar\u0131da b\u0131rakmas\u0131na karar verdikten sonra evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kamayan k\u0131zlardan biri. Babas\u0131, kad\u0131nl\u0131k belirtilerinin v\u00fccudunda g\u00f6r\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu nedenle erkeklerle ayn\u0131 ortamda bulunmamas\u0131 gerekti\u011fini savunarak k\u0131z\u0131n\u0131 okuldan ald\u0131.\r\n\r\nSafiye duygular\u0131n\u0131 dile getirerek \u015fu s\u00f6zleri s\u00f6yledi: "Her e\u011fitim d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir h\u00fcz\u00fcn duyuyorum. Evimizin penceresinden ya\u015f\u0131t\u0131m olan k\u0131zlar\u0131n \u00f6nl\u00fcklerini giyerek e\u011fitim almak i\u00e7in okula gittiklerini her g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde \u00fcz\u00fclerek a\u011fl\u0131yorum. Kendimi aniden bula\u015f\u0131k y\u0131karken ve annemle ev temizlerken buldum. Erken b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc hissettim."\r\n\r\nBu k\u0131z, sadece kocas\u0131n\u0131n evinde g\u00fcn y\u00fcz\u00fc g\u00f6rece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in babas\u0131n\u0131n ona uygun oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc birisiyle ni\u015fanlanmak i\u00e7in bekliyor. Safiye\u2019nin durumu,\u00a0 babas\u0131n\u0131n ayn\u0131 s\u0131n\u0131fta okuyan erkek \u011frencilerin ona e\u015flik etti\u011fini g\u00f6rd\u00fckten sonra okuldan al\u0131nan Zeynep ile ayn\u0131.\r\n\r\nHikayesini Independent Arabia'ya anlatan Zeynep \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n\u201cEve bir kez ge\u00e7 kalm\u0131\u015ft\u0131m.\u00c7\u00fcnk\u00fc s\u0131n\u0131ftan erkek arkada\u015flar\u0131mla konu\u015fuyorduk. Babam yoklu\u011fumu fark edince okula ko\u015fmu\u015f. Beni erkeklerle konu\u015furken g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde deliye d\u00f6nd\u00fc ve bana ba\u011f\u0131rarak \u201cSeni okula e\u011fitim i\u00e7in mi yoksa erkeklerle sohbet etmen i\u00e7in mi g\u00f6nderdim?\u201d dedi. Kendimi hakl\u0131 \u00e7\u0131karmak veya savunmak i\u00e7in f\u0131rsat vermedi\u011fi i\u00e7in \u015fok oldum. Bu hat\u0131ra benim i\u00e7in zihnime kaz\u0131nm\u0131\u015f b\u00fcy\u00fck bir ac\u0131 oldu. Onu affedemem \u00e7\u00fcnk\u00fc bir su\u00e7 i\u015flemedi\u011fim halde bana haks\u0131zl\u0131k yapt\u0131. Art\u0131k benim bir gelece\u011fim yok. Bu y\u00fczden \u00e7ocuklar\u0131ma y\u00f6nelerek onlara m\u00fckemmel bir e\u011fitim ald\u0131raca\u011f\u0131m.\u201d\r\n\r\nVATANDA\u015eLIK HAKKININ \u0130HLAL\u0130\r\n\r\nCezayir'deki \u00e7ocuklar\u0131n haklar\u0131n\u0131 savunan Nada a\u011f\u0131n\u0131n Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahman Arar, k\u0131zlar\u0131n Cezayir toplumunda e\u011fitim almas\u0131n\u0131n \u00f6nlendi\u011fine dikkat \u00e7ekerek, \u201cbaz\u0131 aileler k\u0131zlar\u0131n\u0131 14 veya 16 ya\u015f\u0131na ula\u015ft\u0131klar\u0131nda \u00f6\u011frenmeden mahrum b\u0131rak\u0131yorlar. Bu kabul edilemez\u201d dedi. Arar, Independent Arabiya'ya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Asl\u0131nda bu olgunun varl\u0131\u011f\u0131, inan\u00e7 ve gelenekler ve hatta ekonomik ve sosyal ko\u015fullar da dahil olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli fakt\u00f6rlerden kaynaklan\u0131yor. Ayn\u0131 zamanda baz\u0131 ailelerin k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamalar\u0131 gerekti\u011fi fikrine sahip olmalar\u0131 da ba\u015fka bir fakt\u00f6r" dedi.\r\n\r\nArar'a g\u00f6re bu fenomen k\u0131zlar\u0131n sosyalle\u015fmesini engelleyerek onlar\u0131 vatanda\u015fl\u0131k haklar\u0131ndan mahrum ediyor ve okuma yazma bilmeyen vatanda\u015flar \u00fcretiyor. Arar a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201cD\u00fcnya bilimsel ve teknolojik olarak ilerlerken k\u0131zlar temel bir e\u011fitimden bile mahrum ediliyor. Bu mant\u0131kl\u0131 de\u011fil\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n\u00c7ocuk haklar\u0131n\u0131 savunan Nada a\u011f\u0131n\u0131n ba\u015fkan\u0131, Cezayir toplumunda "fiili sorunlar ve tabular" oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek onlar\u0131 y\u00fczeysel bir a\u00e7\u0131dan ele almak yerine k\u00f6k\u00fcnden ortadan kald\u0131rmak gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\nD\u0130NEN VE AKLEN REDDED\u0130LM\u0130\u015e B\u0130R BA\u011eNAZLIK\r\n\r\nCezayir'deki \u0130mamlar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Celul Huceymi, k\u0131zlar\u0131n\u0131n ihtilat (k\u0131z erkek ayn\u0131 ortamda olma) bahanesi alt\u0131nda e\u011fitim almas\u0131n\u0131 engelleyenleri ba\u011fnazl\u0131kla nitelendirerek, \u201cbu ge\u00e7mi\u015fte s\u00f6z konusuydu ve bitti. K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n e\u011fitimden mahrum b\u0131rak\u0131lmas\u0131 \u015fer\u2019an ve aklen kabul edilemez. \u00c7\u00fcnk\u00fc toplumlar geli\u015fti ve art\u0131k kad\u0131n doktorlara, m\u00fchendislere, gazetecilere ve y\u00f6neticilere ihtiya\u00e7 var" dedi.\r\n\r\nHuceymi, \u015earku\u2019l Avsat\u2019\u0131n Independent Arabia\u2019dan aktard\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re "k\u0131zlar\u0131n gelece\u011finin b\u00f6yle adil olmayan bir \u015fekilde kontrol edilemeyece\u011fini\u201d vurgulayarak \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n\u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc bunun i\u00e7in bir gerek\u00e7e yok. E\u011fitim, \u0130slam'\u0131n temel \u00f6\u011fretilerinden biridir. K\u0131zlar\u0131n ahlak ve de\u011ferlerle g\u00fc\u00e7lendirmek yeterli olacakt\u0131r, ancak yasaklamak medeniyetsiz bir y\u00f6ntemdir.\u201d\r\n\r\nBu t\u00fcr ailelerin ciddi bir \u00e7eli\u015fki ya\u015fad\u0131klar\u0131na dikkat \u00e7eken Huceymi, \u201cBir yandan k\u0131zlar\u0131n\u0131n e\u011fitim almas\u0131n\u0131 ve \u00f6\u011frenmesini engelliyorlar, ancak e\u015fleri hastaland\u0131\u011f\u0131nda bir kad\u0131n doktor ar\u0131yorlar" dedi.\r\n\r\nBASKI ALTINDAK\u0130 \u00dcST\u00dcNL\u00dcK\r\n\r\nBu ac\u0131 ger\u00e7ek k\u0131zlar\u0131 e\u011fitim almalar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir bask\u0131 alt\u0131na al\u0131yor. Cezayir Parlamentosu E\u011fitim Komitesi'nin eski ba\u015fkan\u0131 Mustafa K\u00fcheyli\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "K\u0131zlar\u0131n her zaman erkeklerden daha \u00fcst\u00fcn olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. D\u00f6rt duvar aras\u0131nda kalmak ve erken ya\u015fta okulu b\u0131rakmak istemedikleri i\u00e7in ebeveynlerine \u00f6\u011frenme yeteneklerini g\u00f6stererek\u00a0 ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nK\u00fcheyli\u015f a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, bug\u00fcn\u00fcn k\u0131zlar\u0131n\u0131n yar\u0131n\u0131n anneleri oldu\u011funa ve nesiller yeti\u015ftirmek i\u00e7in bir dereceye kadar e\u011fitim ve fark\u0131ndal\u0131\u011fa sahip olmalar\u0131 gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekerek ailelerin k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 e\u011fitimden mahrum etmelerini \u201csu\u00e7\u201d olarak de\u011ferlendirdi.\r\n\r\nK\u00fcheyli\u015f s\u00f6zlerinin devam\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n"\u0130htilat hakk\u0131nda konu\u015fanlar\u0131n arg\u00fcmanlar\u0131 ikna edici de\u011fil. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcmler var. K\u0131zlar\u0131n\u0131 uzaktan e\u011fitime veya say\u0131lar\u0131 az\u00a0 olmas\u0131na ra\u011fmen karma olmayan okullara kaydedilebilirler. K\u0131zlar\u0131n okumas\u0131n\u0131 engellemek tamamen ortadan kalkmal\u0131d\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00fclkede okuma yazma bilmeme oran\u0131 y\u00fckseliyor. Sivil toplum dernekleri ve camiler bilin\u00e7lendirme rollerini yerine getirerek, \u00f6zellikle e\u011fitim kurumlar\u0131n\u0131n uzakl\u0131\u011f\u0131 bahanesiyle bir\u00e7ok k\u0131z\u0131n e\u011fitimden yoksun b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 k\u00f6ylerde harekete ge\u00e7meliler."\r\n\r\nAyn\u0131 durum, Cezayir'in do\u011fusundaki Guelma vilayetiyle temas halinde olan Skikda eyaletinin en y\u00fcksek taraf\u0131nda yer alan Bakku\u015f \u00e7iftli\u011finde ya\u015fayan Feryan, Meryem ve Ai\u015fe karde\u015fler i\u00e7in de ge\u00e7erli. Erkek karde\u015flerine gelince, ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00e7iftli\u011fin i\u015fleri nedeniyle babalar\u0131n\u0131n e\u015fli\u011finde tar\u0131m d\u00fcnyas\u0131na erkenden ad\u0131m att\u0131lar. \u00c7iftlikte birka\u00e7 aile bir araya gelerek tar\u0131m ve hayvan yeti\u015ftiricili\u011fi ile u\u011fra\u015f\u0131yor. B\u00f6lgeye en yak\u0131n okul 13 kilometre uzakl\u0131kta oldu\u011fu i\u00e7in engebeli vadileri ve arazileri\u00a0 ge\u00e7meleri gerekiyor.\r\n\r\n\u00dc\u00e7 k\u0131z karde\u015fin okula gitmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildi, \u00e7\u00fcnk\u00fc bir k\u0131z\u0131n sabah ve ak\u015fam saatlerinde bu kadar yaln\u0131z y\u00fcr\u00fcmesi \u201cutan\u00e7 verici\u201d olurdu. Ayn\u0131 zamanda, en yak\u0131n ula\u015f\u0131m noktas\u0131ndan 5 kilometre uzakta olduklar\u0131 i\u00e7in okul servisiyle ula\u015f\u0131m da m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.\r\n\r\n