Okyanusun dibinde dev bir hamam böceği keşfedildi

3 days önce
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Bilim dünyası, bu yıl en çok küresel salgın ve çekirge istilalarını inceledi.

Endonezya’daki bilim insanları ise derin deniz sularında şimdiye kadar görülen en büyük deniz kabuklu türü olan yeni bir ‘dev hamam böceği’ keşfetti.

Yeni keşfedilen tür, dev tespih böceği (isopoda) ‘Bathynomus’ ailesinden. Bu derin sularda yaşayan türlerin bedenleri düz, sert ve yapıları tahta bitlerine benziyor.

Endonezyaca’da ‘dev’ anlamına gelen ‘Bahynomus raksasa’, Sumatra’yı, Cava’dan ayıran, Hint Okyanusu ile Cava Denizi’ni birbirine bağlayan Sunda Boğazı’nda deniz seviyesinin yaklaşık 957 metre ile 1259 metre arasındaki derinlikte bulundu.

Bu türler yetişkinlik dönemlerinde yaklaşık 33 cm olabiliyor ve boyutlarından dolayı ‘süper dev türler’ olarak adlandırılıyor.

Diğer Bathynomus türleri kafalarından kuyruklarına 50 cm’e kadar ulaşabiliyor.

Endonezya Bilim Enstitüsü’nden (LIPI) baş araştırmacı Coınni Margaretha Sidabalok “Boyu kesinlikle çok büyük ve Bathynomus ailesinin en büyük ikinci türü konumunda” dedi.

Dünyada bilinen yedi süper dev tespih böceği türü var.

Bathynomus ilk defa Endonezya’da derin denizlerde görüldü. Araştırmacılar ZooKeys dergisinde yayımladıkları makalede bölgede benzer incelemelerin sık yapılmadığını da belirtti.

LIPI’nin hayvan biliminden sorumlu geçici başkanı Cahyo Rahmadi, yeni keşfin ‘Endonezya’nın henüz tamamen ortaya çıkmamış biyoçeşitliliğinin ne kadar büyük olduğuna işaret ettiğini’ söyledi.

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